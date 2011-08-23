《美债周三展望》股市上扬推动公债价格回落,五年期公债标售需求料稳健

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 押注美联储将推出新一轮经济刺激举措,两年期公债标售需求稳健限制跌幅

* 交易商预计五年期公债标售结果良好

路透纽约8月23日电---美国公债价格周二收跌,美国股市大涨促使交易商削减公债头寸,并导致债市逆转稍早涨势.因押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出新刺激计划来扶助疲弱的经济,公债稍早上扬.

尽管尾盘回落,交易商仍预期周三进行的五年期公债标售将获稳健需求,因今日进行的两年期公债标售结果良好.

"交易商出脱部分避险交易,"康涅狄格州Pierpont Securities的总裁兼首席投资长Tom Connor表示.

公债跌幅受限,因今日公布的新屋销售和里奇蒙联储综合制造业数据令人失望,令市预期美联储可能推出新一轮量化宽松政策.

许多交易商寄望于美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上会暗示将推出更多刺激举措以避免经济再陷衰退.

"所有的焦点都集中在为周五作准备.一切均取决于贝南克会说什麽,"圣路易斯Wells Fargo Advisors的高级固定收益策略师Brian Rehling表示.

贝南克将于周五1400 GMT在美联储年会上就经济发表讲话.一年前,在同样的会议上,他暗示将推出6,000亿美元的公债购买计划(俗称为QE2),以避免出现通缩并刺激投资者和支出.

越来越多的分析师预计,贝南克可能推出一个通过购买更长期公债以令美联储延长其所持公债年期的机制.这将令短期和长期公债收益率差收窄.

有关以弗吉尼亚为震中的美国东海岸大部分地区发生地震的消息下午稍早引发新一波公债避险买盘,将较长期公债价格一度推升至日高.

稍後的报导称地震未造成重大损害,公债价格回落.

两年期公债US2YT=RR价格尾盘回落1/32,收益率日内上扬1个基点,报0.22%.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘下跌11/32,收益率较周一尾盘上扬4个基点,报2.15%.

30年期公债US30YT=RR价格挫31/32,收益率日内攀升5个基点,报3.48%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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