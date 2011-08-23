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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 06:38 BJT

《美国经济焦点》制造业活动与新屋销售均创低点,暗示经济增长疲弱

* 8月地区制造业指数进一步下滑

* 7月新屋销售降0.7%至五个月最低

* 房价中值较上年同期上升4.7%

路透华盛顿8月23日电---美国大西洋沿岸中部地区8月制造业产出降至两年低点,7月新屋销售达到五个月最低,成为暗示经济增长面临停滞风险的最新迹象.

里奇蒙联邦储备银行周二公布,8月综合制造业指数由7月的负1降至负10,创下2009年6月以来最低,因新订单和出货情况大幅趋疲.

尽管此次调查范围仅占美国制造业一小部分,但上周也有报告显示大西洋沿岸中部地区制造业活动急剧下滑,暗示这个支撑美国经济复苏的行业有萎缩可能.

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