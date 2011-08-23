《美国经济焦点》制造业活动与新屋销售均创低点,暗示经济增长疲弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 8月地区制造业指数进一步下滑
* 7月新屋销售降0.7%至五个月最低
* 房价中值较上年同期上升4.7%
路透华盛顿8月23日电---美国大西洋沿岸中部地区8月制造业产出降至两年低点,7月新屋销售达到五个月最低,成为暗示经济增长面临停滞风险的最新迹象.
里奇蒙联邦储备银行周二公布,8月综合制造业指数由7月的负1降至负10,创下2009年6月以来最低,因新订单和出货情况大幅趋疲.
尽管此次调查范围仅占美国制造业一小部分,但上周也有报告显示大西洋沿岸中部地区制造业活动急剧下滑,暗示这个支撑美国经济复苏的行业有萎缩可能.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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