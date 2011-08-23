〔货币市场〕欧资银行美元融资成本攀升,美资银行债券受创

路透纽约8月23日电---欧洲银行业者融资压力周二依然较高,因短期银行间美元融资成本继续攀升;而美国银行业者也面临着无担保债券市场的发债成本压力.

欧洲银行业者面对着不断上升的美元融资成本,因美国货币基金投资者出于对这些银行在欧元区二线国家风险敞口的担忧,从而缩减对它们提供贷款的期限和规模.

目前,美国银行业短期融资压力大都解除,但美国银行(BAC.N)股价过去两天大跌,令市场担心其将在大投资方日益厌恶风险的当下出现增资需求.

"整个银行业肯定都遭遇到融资问题."Natixis美国固定收益信用交易主管Abdullah Karatash指出,"我认为导致这种情况出现的主要原因在于,机构投资者希望尽可能多的持有现金,他们希望保存尽可能多的流动性."

对欧资银行的美元贷款量减少已促使银行业者转而尝试吸收更多存款,同时不少银行也进入外汇市场以欧元交换美元.

"银行业者将其存款利率稳步调升以筹得资金",多伦多道明证券的美国融资主管Mike Lin表示,"许多投资者仅提供短期资金,这种情况已令不少较长期流动资金离开货币市场."

以欧元交换美元的成本周二依然居高不下,说明欧资银行为运营美国业务所需进行的美元融资依然艰难.

三个月期欧元/美元互换利率EURCBS3M=ICAP报负89个基点,接近危机结束後的高点.

银行遭遇的资金压力也降低了公司债市场的流动性,令人益发担心倘若股价大跌令银行需要筹集新的资本金而大规模发债时,市场能有多大胃口来承接.

这种担忧促使投资者争相在信用违约互换(CDS)市场买入债券保险,并推动美国银行CDS在周二升至纪录高位.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)LIBOR继续走升,从周一的0.30300%涨至0.31178%.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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