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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 06:54 BJT

全球外汇市场8月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月23日(二)

2350 - 日本7月企业服务价格指数(CSPI).

8月24日(三)

0130 - 澳洲第二季建筑完工量.

0800 - 德国8月Ifo企业景气判断指数.

0900 - 欧元区6月工业新订单

-- - 法国公布削减赤字方案.

1100 - 美国8月19日当周抵押贷款市场指数.

1230 - 美国7月耐用品(耐久财)订单.

1330 - 美国国会预算办公室公布最新预算及经济展望报告.

1400 - 美国6月联邦住房金融局房屋价格指数.

-- - 美国7月建筑许可修正值.

2245 - 新西兰第二季零售销售.

2245 - 新西兰7月食品价格指数.

2350 - 日本上周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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