全球外汇市场8月24日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月23日(二)
2350 - 日本7月企业服务价格指数(CSPI).
8月24日(三)
0130 - 澳洲第二季建筑完工量.
0800 - 德国8月Ifo企业景气判断指数.
0900 - 欧元区6月工业新订单
-- - 法国公布削减赤字方案.
1100 - 美国8月19日当周抵押贷款市场指数.
1230 - 美国7月耐用品(耐久财)订单.
1330 - 美国国会预算办公室公布最新预算及经济展望报告.
1400 - 美国6月联邦住房金融局房屋价格指数.
-- - 美国7月建筑许可修正值.
2245 - 新西兰第二季零售销售.
2245 - 新西兰7月食品价格指数.
2350 - 日本上周资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。