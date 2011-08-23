〔东京汇市〕欧元走高,美元受风险胃纳上升影响下挫

2218GMT--欧元在亚洲盘初走坚,因投资者重新回到股票和商品市场.一些人似乎憧憬美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将在本周末暗示出台货币刺激措施,即便很多美联储观察人士对此表示严重质疑.

中国采购经理人指数(PMI)数据回升,可能也抵消了对全球经济增长放缓的过度担忧.无论基于何种理由,美元仍是利差交易中受青睐的融资货币,导致澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4等商品货币强劲上扬,跳涨1.5%.

欧元兑美元EUR=升0.5%至1.4430,海外市场曾触及1.4499的一周高位.倘若突破7月4日高点1.4580,将预示欧元升向1.5000.欧元兑瑞郎走高,因瑞士央行决定推行负利率引发投资者轧平空头仓位.欧元兑瑞郎EURCHF=升0.8%至1.1436瑞郎,欧元兑日圆EURJPY=报110.71日圆.

对于希腊援助方案恐将陷入危险境地的担忧升温,以及德国经济数据疲弱,市场反应冷淡.

美元指数.DXY下滑0.29%至74.154,美元兑日圆JPY=报76.68日圆,徘徊在历史低位附近.

周三即将公布的数据包括美国耐用品(耐久财)订单.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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