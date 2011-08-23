〔纽约汇市〕美元下跌,投资者关注美联储是否将进一步放宽政策(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 对美联储采取更宽松措施的预期提高了市场风险偏好

* 德国和中国制造业采购经理人指数好于预期,欧元获得支撑

* 市场关注瑞士央行和日本央行是否干预汇市

路透纽约8月23日电---美元周二下跌,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策以刺激美国经济增长,同时德国和中国制造业数据好于预期,缓和了人们对全球经济增长的忧虑.

美联储主席贝南克将于周五在怀俄明州举行的全球央行官员年会上发表讲话.在去年的讲话中,他让市场为6,000亿美元的购债计划作好了准备.

这样的措施增加了系统中美元的数量,令美元贬值,这有利于美国出口,促使投资者到其他市场中寻求更高的回报率.自7月底以来就承压的美国股市,周二上涨.

"越来越多的预期,甚至可以说是希望,"贝南克的讲话"有些提及可能推出第三轮量化宽松政策,"纽约梅隆银行驻波士顿全球外汇策略董事总经理Samarjit Shankar称.

"但我们应该对风险偏好可能仅是昙花一现持谨慎态度,因全球经济增长迟滞,而且鉴于当前的物价压力,通过第三轮量化宽松政策来进一步刺激货币政策可能不会成真."

欧元/美元EUR=EBS在EBS交易平台上尾盘涨0.6%,报1.4443美元,此前一度摸高至1.45美元,这是7月初以来守稳的1.40-1.45美元窄幅区间的高端.

欧洲债务和银行业危机已令一些投资者猜想欧洲央行是否会很快采取一些货币宽松政策,但德国一项制造业数据较为强劲,从而缓和了一些忧虑.

该德国数据以及优于预期的中国8月制造业采购经理人指数(PMI),帮助投资者忽略了德国一项景气判断指数的大跌.

澳元和新西兰元等与商品相关,对经济增长敏感的货币上涨.

澳元/美元AUD=D4涨1.2%,至1.0518美元,澳洲与中国贸易关系紧密使澳元对中国经济数据较为敏感.新西兰元/美元NZD=D4升1.3%,报0.8344美元.

**关注干预汇市**

投资者依然担心瑞士央行再度入市以抑制近期瑞郎升势.欧元/瑞郎EURCHF=EBS稍早时升至1.1430瑞郎的高位,尾盘时涨0.7%,报1.1431瑞郎.

瑞士央行已将利率降至零,银行体系瑞郎充裕,该央行在远汇市场进行干预,以使瑞郎回报率对潜在投资者的吸引力下降.

在期权市场,欧元/瑞郎隐性波动率EURCHF1MO=从周一的20%降至18%以下,因现汇交投区间更窄,暗示瑞士央行近期采取的措施正在发挥作用.

美元/日圆JPY=跌0.2%,报76.68日圆,尽管市场人士依旧担心日本当局通过卖出日圆干预汇市.

日本央行数据显示,日本在干预汇市的行动中,在8月4日抛出了大约4.5万亿(兆)日圆,这是迄今单日最大日圆卖出量.

但几天后日圆回升至干预前的水准,这主要受益于对冲基金买盘,花旗集团驻纽约分析师Todd Elmer称.

周二下午美国东岸地区发生强烈地震,加拿大亦有震感,但对汇市没有影响.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4438 1.4358 +0.56 +7.93 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.67 76.84 -0.22 -5.52 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.72 110.32 +0.36 +1.92 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7922 0.7896 +0.33 -15.14 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6495 1.6462 +0.20 +5.74 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9882 0.9897 -0.15 -0.85 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0524 1.0396 +1.23 +3.15 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1438 1.1348 +0.79 -8.41 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8751 0.8722 +0.33 +2.09 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8354 0.8234 +1.46 +7.23 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4235 5.4520 -0.52 -6.84 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8338 7.8278 +0.08 +0.57 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3163 6.3531 -0.58 -5.86 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1208 9.1350 -0.16 +1.56 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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