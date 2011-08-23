〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至近五个月高点,船运需求持坚

路透伦敦8月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二涨至近五个月来最高,因中国继续买进铁矿石,推高了海岬型船只的涨势.

不过经纪商表示,全球金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令乾散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨3.3%或50点,至1,565点,连续第10个交易日上涨,为3月底以来最高.

咨询机构MSI资深分析师Will Fray说道:"我们原预期今年下半年会出现修正--近期涨势一直很强劲,市场似乎已收紧."

经纪商称,澳洲及巴西矿商向中国运送铁矿石的订船活动持坚,以及来自运费衍生品合约买盘的支撑,提振了过去一周的运费.

本月稍早该指数一度跌至逾三个月最低,此前遭遇连续18日的下滑.目前的走势仍不稳定,今年累计下滑近8%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬5.25%,平均获利升至每日18,000美元,为1月初以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.04%,该型船舶日平均获利为13,158美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,他们在密切关注中国的经济动态,这是货运市场的一个重要支撑因素.(完)