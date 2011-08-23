《欧洲金融焦点》芬兰要求救援希腊应有担保,德国劳工部长表示支持

路透柏林/坦佩雷8月23日电---同属德国总理梅克尔所在基督教民主党(CDU)的德国劳工部长Ursula von der Leyen敦促该国加入欧元区围绕担保希腊救援行动的争论,支持芬兰提出的这一担保要求.芬兰称,若要求得不到满足,将退出希腊救援计划.

芬兰总理卡泰宁曾告诉路透,若无担保,芬兰可能退出希腊救援计划.Ursula von der Leyen提议用黄金储备及国家所持行业股份为救援提供担保.

von der Leyen周二在电视讲话中称:"多国都在为偿还债务做出巨大努力.但要长期保持这种努力,就需要担保."

德国官员称,她的言论并不代表政府立场,关键问题是要把通过欧洲金融稳定机构(EFSF)进行的救援与财政改革方面的"严格条件"联系起来.

"von der Leyen是在表达个人意见,并且没有以部长身份就此问题置评的授权."一位政府官员称.