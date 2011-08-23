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宏观经济 | 2011年 8月 24日 星期三 07:08 BJT

《美国重要政经日程》--8月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布7月耐久财订单.

1230 - 商务部公布7月建筑许可修正值.

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1400 - 联邦住房金融局公布6月房屋价格.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产量数据.

1700 - 财政部发售五年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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