〔路透调查〕上周美国原油库存料增加,受战略储备释放供给影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透班加罗尔/纽约8月23日电---周二公布的路透调查显示,上周美国原油库存料连续第二周增加,因战略石油储备释放原油供给.
13名受访分析师中,九名预期8月19日止当周美国原油库存增加,平均预估为增加80万桶.
"原油供给预计将呈现反季节增长,因更多的战略石油储备释放应继续在数据中体现出来."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.
但是,一部分分析师预估原油库存减少,其预期进口下降,因吸引力不如本地原油.
美国石油协会(API)周二公布的一份报告显示,最近一周原油库存减少330万桶.[ID:nCN1919313]
API称,馏分油库存增加200万桶,汽油库存增加640万桶,炼厂产能利用率提高1.8个百分点.
EIA将在周三1430 GMT公布一周原油库存数据.
调查显示,分析师平均预估汽油库存减少90万桶,馏分油库存料增加70万桶.炼厂产能利用率料与之前一周持平,为89.1%.(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
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