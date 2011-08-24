〔企业并购〕澳洲政府将反对私募股权收购澳洲航空--报载

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月24日电---澳洲人报(The Australian)周三报导,已有迹象显示澳洲政府将反对任何私募股权资金收购澳洲航空(QAN.AX).此前围绕此事曾有一些并购揣测出现.
这家报纸称,越来越多人担心澳洲航空接到收购要约可能已为期不远,之前该公司股价暴跌,因一个工会组织可能强烈反对公司裁撤1,000个职位以及将亚洲业务中心实际上移至海外的计划.
澳洲人报在头版位置报导,澳洲航空被收购的可能性已经在政府高层之间进行讨论,交通部长和国库部长都参与了意见,两者均倾向于反对私募股权资金收购.
该报补充称,如有私募股权公司提出收购,料遭政府否决,因这不符合国家利益.政府正在考虑如有此类收购提出,应采取何种方式阻止.
该报援引公司首席执行官乔伊斯(Alan Joyce)的话称,有关收购的传言纯粹是臆测.
包括麦格理(MQG.AX)和德州太平洋集团(TPG)在内的一个财团在2007年时曾试图收购澳洲航空,但没有成功.(完)
--编译 郑茵;审校 吴云凌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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