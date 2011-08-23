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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 07:35 BJT

《外汇动态》日圆在穆迪调降日本评等後小跌

2324GMT---美元/日圆小涨,因此前穆迪调降日本主权信用评等一个级距至Aa3,展望为稳定.

穆迪称,此次降级是因预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.不过其并称,日本投资者对国内市场和本国公债的偏好,支持了稳定展望.

日圆小跌,但初步反应不大.美元/日圆JPY=目前上涨0.1%至76.74日圆.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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