《外汇动态》日圆在穆迪调降日本评等後小跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2324GMT---美元/日圆小涨,因此前穆迪调降日本主权信用评等一个级距至Aa3,展望为稳定.
穆迪称,此次降级是因预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.不过其并称,日本投资者对国内市场和本国公债的偏好,支持了稳定展望.
日圆小跌,但初步反应不大.美元/日圆JPY=目前上涨0.1%至76.74日圆.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。