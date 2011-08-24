〔瑞士金融〕央行目标利率三个月瑞郎Libor料将跌为负值

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透苏黎世8月23日电---被瑞士央行设为目标的市场利率本周料将变为负值,投资于该国并且紧张寻找避险的投资者将被推入未知的茫茫境地.
这项指标利率几天里都在不断跌向零,但从未出现过负值,因此很难判断市场参与者将对负利率前景作何反应.
不过有迹象显示,负利率目前不太可能严重影响市场.
为削弱空前强劲的瑞郎,瑞士央行正向市场挹注流动性以压低利率,进而降低瑞郎计价资产的吸引力.为此,该央行已下调三个月期瑞郎伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间,令其"尽可能接近于零".
两个月期瑞郎Libor周二变为负值,三个月期Libor料将追随其走势.
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