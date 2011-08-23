《中国报摘》--中国证券报8月24日

* 头版头条:

--知情人士透露,新材料"十二五"(2011-2015年)规划有望9月公布.期间,国家将重点支持高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料等新材料;另外,新一代信息功能材料和生物医药等行业材料也有望获得重大工程项目支持.

* 其他:

--中国国家主席胡锦涛称,将进一步完善最严格的土地管理制度,坚持各类建设少占地、不占或少占耕地,不断提高土地利用效率.

--证监会7月向东方汇理资产管理香港有限公司(Amundi Hong Kong Limited)、贝莱德机构信托公司(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)两家机构发放了境外合格投资者(QFII)资格.至此,共有115家机构获得QFII资格,今年以来新增9家.

--华夏、建信、景顺长城等10家基金公司率先披露了旗下155只基金的2011年半年报.报告显示,这些基金上半年亏损306亿元人民币,支付的管理费为36.86亿元,同比有所下降,基金换手率也大幅下降.

--工信部装备工业司船舶处副处长王荣称,工信部目前正在加紧制定海洋工程装备中长期发展规划.未来将分层次发展各类装备,加快培育骨干企业和自主品牌,并考虑通过一系列资金支持方式拓展海工市场空间.

--三一重工(600031.SS)公告称,公司发行不超过15.41亿股境外上市外资股并赴港上市,近日获得证监会核准.

--首都机场(0694.HK)商业总监孔越称,公司明年将回归A股,目前正在做准备工作.

--广州控股(600098.SS)拟定向增发募资不超过43.85亿元,增发价格不低于6.52元/股,用于收购控股股东旗下燃气集团100%股权等.燃气集团和广电集团注入後,公司将形成电力、燃气、煤炭三大支柱产业.

--以缓控释肥为主导产品的金正大(002470.SZ),日前决定未来五年将投资近60亿元,于贵州甕安县建设磷资源循环利用产业园,投资数额远高于公司截至6月30日的总资产46.3亿元.

--兴业银行(601166.SS)中报显示,上半年公司实现净利润122.32亿元,同比增长39.57%;基本每股收益1.13元.

--东方电气(600875.SS)半年报显示,公司实现净利润15.38亿元,同比增长53.42%;实现每股收益0.77元.公司下半年将积极向非洲、南美等新市场进军.

--兴业证券(601377.SS)半年报显示,公司上半年实现净利润3.82亿元,同比增长13.54%.基本每股收益0.17元.

--南海发展(600323.SS)公告称,公司拟向控股股东南海供水集团的母公司--南海控股投资有限公司非公开发行不超过5,780万股,募集不超过6亿元,用于收购间接控股子公司南海绿电再生能源有限公司30%的股权和南海桂城水厂整体迁移项目.

--中国电信(0728.HK)董事长王晓初预计,收购母公司CDMA网络资产的最佳时机为明年上半年,资产估值约1,000亿元人民币.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽