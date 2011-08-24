〔香港个股〕首都机场计划明年回A股上市--报载

路透上海8月24日电---中国证券报周三报导称,首都机场股份有限公司(0694.HK)高层透露,公司正计划明年回归A股上市筹资.

"明年将回归A股,目前正在做准备工作,"首都机场股份有限公司商业总监孔越表示.

首都机场目前是全球客运量第二大机场,根据其十二五(2011-2015年)发展规划,2015年北京首都国际机场要建设成为大型国际枢纽机场,到2016年实现旅客吞吐量1亿1,150万人次,货邮吞吐量277万吨.

2010年,首都机场旅客吞吐量达7,395万人次,仅次于美国亚特兰大机场,居世界第二.孔越介绍,首都机场的旅客吞吐量、飞机起降架次、货邮吞吐量的年复合增长率分别为11.8%、9.7%和9.7%,是当今世界上增长速度最快的机场之一.

他表示,今年首都机场全年目标是旅客吞吐量达到8,000万人次,货邮吞吐量达到161万吨.从1至7月的情况看,目前旅客吞吐量已达到4,499万人次,货邮吞吐量达到90万吨,已分别完成全年目标的56.2%和55.9%.(完)