〔金砖国家〕8月23日股汇市收盘纵览

路透8月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月23日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高2.04%,报985.80点.

中国股市:沪综指周二收扬1.5%,因周边市场深跌後全面反弹,且今日央票发行收益率走稳缓解市场加息预期.不过今日成交依然低迷,分析人士认为,在加息担忧尚未完全消除之前,市场仍缺乏做多动力.沪综指.SSEC收报2,554.019点,涨38.156点或1.52%,创逾一个半月来最大单日涨幅.但沪市A股成交额今日则继续萎缩至629亿元人民币,创逾13个月新低,此前低位为去年7月16日的558亿.[.SSCN]

香港股市:连续第二天上涨,因油价走高提振石油类股票,不过成交量低于平均水平;投资者逢高卖出,暗示担忧情绪仍在.恒生指数.HSI收高1.99%,报19,875.53点.恒生国企指数.HSCE跳涨3.25%,报10,578.96点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价小幅收涨.在经历了前期的大幅升值後,人民币持续升值动力减弱,尽管今日中间价高开指引,但盘中即期汇价大部分时间仅略偏强水平盘整,终场以小幅走升报收.[CNY/CN][ID:nCN1918313]

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印度股市:周二反弹,收高约1%,跟随全球股市走坚势头,投资者回补空仓和逢低买入,都提振了涨势.指标BSE指数.BSESN收高0.96%,或156.77点,报16,498.47点,19档成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比持续本周的涨势,大幅度波动後结于高位,得益于欧元、国内股市涨势.卢比兑美元INR=D2收报45.625/635,此前在45.5602-45.7550区间内浮动,比周一收盘45.67/68高0.1%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,578.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.45%,报827.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.24%,报29.0300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.16%,报41.7850.

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巴西股市:拉美股市走强,因市场押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)或挹注更多金融刺激政策,但分析师怀疑短期市场是否会进一步走强.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升2.57%,报53,786.63点,受助于大型大宗商品类股.国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)跃升2.6%,全球最大的铁矿石生产商淡水河谷(VALE5.SA)亦上扬2.9%.[ID:nN1E77M20Z]

巴西汇市:拉美货币兑美元涨跌不一,交投呈拉锯走势,投资者试图研判对全球经济成长的预期以及美国推出新刺激政策的机率.雷亚尔兑美元BRBY日内升0.26%至1.5992.[ID:nN1E77M21C]

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南非股市:中止两日涨势而下挫2.32%,受黄金类指数.JGLDX拖累.黄金类指数此前为大盘的主要支撑.金价从每盎司1,900美元上方的纪录高位处回落.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI降0.62%至26,026.72点.综合指数.JALSH跌0.59%至29,259.86点.[ID:nL5E7JN1Y8][.JALSH]

南非汇市:兰特兑美元大致持稳,美联储主席贝南克周五发表演讲前交易商不愿大举建仓.兰特兑美元ZAR=D3报7.20,距离纽约收盘价7.2025不远.[ID:nL5E7JN1Y8][.JALSH](完)