《即时观点》穆迪将日本信用评等下调一个级距至Aa3,展望稳定

路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.

穆迪在声明中称,"诸多因素令日本难以缓和债务与国内生产总值(GDP)之比的攀升,因此促使穆迪采取该评级行动."

然而该评级机构称,评级展望为稳定,因为:"日本投资者对国内市场及日本公债的偏好并未削弱,使得政府能够以全球最低的名义利率来为财政赤字融资."

以下为分析师评论摘要:

澳洲联邦银行策略师JOSEPH CAPURSO: