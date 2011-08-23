《即时观点》穆迪将日本信用评等下调一个级距至Aa3,展望稳定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.
穆迪在声明中称,"诸多因素令日本难以缓和债务与国内生产总值(GDP)之比的攀升,因此促使穆迪采取该评级行动."
然而该评级机构称,评级展望为稳定,因为:"日本投资者对国内市场及日本公债的偏好并未削弱,使得政府能够以全球最低的名义利率来为财政赤字融资."
以下为分析师评论摘要:
澳洲联邦银行策略师JOSEPH CAPURSO:
穆迪目前对日本公债的信用评级与标普的评级一致.因此这仅是一种追赶行为.市场对此的反应不大,我不认为美元兑日圆会涨太多.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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