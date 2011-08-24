〔香港新股〕徐工机械拟周四参加上市聆讯,9月5日当周开始推介--IFR

路透8月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国徐工机械(000425.SZ)计划于本8月25日参加港交所上市聆讯，较原定计划早了一周，并拟于9月5日那个星期开始进行推介。

中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX、汇丰证券、麦格理(MQG.AX)、摩根士丹利摩根士丹利及法国巴黎银行(BNPP.PA)已被委任为是次发行的承销商。

中国证监会已通过徐工机械香港上市申请，核准其发行约5.93亿股境外上市外资股（含超额配售约7,735万股）。是次IPO计划募资10亿至15亿美元。

同时，徐工的主要竞争对手三一重工(600031.SS)亦已拿到证监会批文，并计划于9月1日聆讯，比徐工晚一个星期。该公司是次计划募集30亿美元。法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利负责安排是次交易。(完)

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