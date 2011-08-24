〔香港新股〕徐工机械拟周四参加上市聆讯,9月5日当周开始推介--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国徐工机械(000425.SZ)计划于本8月25日参加港交所上市聆讯，较原定计划早了一周，并拟于9月5日那个星期开始进行推介。
中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX、汇丰证券、麦格理(MQG.AX)、摩根士丹利摩根士丹利及法国巴黎银行(BNPP.PA)已被委任为是次发行的承销商。
中国证监会已通过徐工机械香港上市申请，核准其发行约5.93亿股境外上市外资股（含超额配售约7,735万股）。是次IPO计划募资10亿至15亿美元。
同时，徐工的主要竞争对手三一重工(600031.SS)亦已拿到证监会批文，并计划于9月1日聆讯，比徐工晚一个星期。该公司是次计划募集30亿美元。法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利负责安排是次交易。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。