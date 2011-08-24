〔美国金融〕美国银行业第二季获利增加,但获利成长前景黯淡--FDIC

* 获利增长归因损失拨备减少

* 净营收较上年同期下降1.8%

* 贷款增加,但主要归因银行间放贷

路透华盛顿8月23日电---美国银行业获利持续增加,但获利成长前景黯淡无光,因营收增长乏力.

美国联邦存款保险公司(FDIC)周二表示,银行业第二季获利288亿美元,较上年同期增长79亿美元.不过这仍略低于第一季的289亿美元.

该机构再度警告称,获利增长主要是因为银行减少了为不良贷款提列的损失拨备.

FDIC代理主席Martin Gruenberg在公布该机构季度银行业报告的新闻发布会上表示,"损失拨备的规模接近历史正常水准,进一步减少拨备以推动获利改善的前景减弱."

据FDIC表示,银行业第二季损失拨备为190亿美元,较上年同期下降53%.

银行业营收持续下滑.

该机构称,第二季净营收较上年同期减少30亿美元,或1.8%.

银行业第二季贷款馀额增长644亿美元,或0.9%,三年来首度上升,为该行业带来正面信号.

Gruenberg强调了这种增长情况,但指出要保持警惕.

"整体贷款增长的相当大一部分来自关联银行间的相互放贷,"他称,"贷款活动距离更为正常的水平还很远."

该报告涵盖7,513家FDIC提供存款保险的银行.

美国银行业协会(ABA)的一位官员称,该季度报告显示出,银行业状况强劲.当整体经济改善之时,贷款将迅猛增长.

ABA首席经济学家Jim Chessen称,"贷款需求仍格外疲弱,过去几个月的不确定性令企业暂停决策."

据FDIC报告显示,银行存款增加,因敏感的投资者寻求存放资金的安全之地.

FDIC称,第二季存款规模增长2,344亿美元,或2.9%.鉴于最近数月市场大幅振荡,第三季存款规模很可能持续高企.(完)