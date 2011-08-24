〔中国经济〕建立最严格土地管理制度,降低经济增长对土地过度消耗--主席

路透北京8月24日电---中国国家主席胡锦涛表示,要建立和完善最严格的土地管理制度,当前和今後一个时期,要合理确定新增建设用地规模、结构、时序,降低经济增长对土地资源的过度消耗,确保保障性安居工程用地供应.

新华社周二晚间报导引述胡锦涛在中共中央政治局第三十一次集体学习时的话,要严格界定公益性和经营性用地,完善征地补偿机制,规范征地拆迁管理,加大土地督察和执法力度,维护被征地农民合法权益.

"切实坚持和完善最严格的耕地保护制度,把划定永久基本农田作为确保国家粮食安全的基础."胡锦涛称.

胡锦涛并指出,强化耕地保护责任制度,健全耕地保护补偿机制,从严控制各类建设占用耕地,完善耕地占补平衡制度,加快农村土地整理复垦,大规模建设旱涝保收高标准农田.

中国国土资源部此前表示,今年是"十二五"(2011-2015年)开局之年,经济发展对土地资源的需求刚性上升,土地利用和管理任务十分艰巨.而当前违法违规用地总量仍较大,部分地区和行业违法用地较严重.[ID:nCN1753351]

报导并援引胡锦涛强调,要切实推进土地管理制度改革,健全严格规范的农村土地管理制度,加快征地制度改革,深化国有土地有偿使用制度改革.(完)