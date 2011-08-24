更正:〔芝加哥期市〕美国玉米期货自合约高位处回落,因投资者锁定获利

(更正:因原文有误,标题与内文第一段"纪录高位"应改为"合约高位",另外内文第四段玉米期货代码"Cc2"应改为"CZ1")

路透悉尼8月24日电---美国玉米期货周三在亚洲早盘从合约高位处回落,因投资者锁定获利.之前美国气候反常造成产量忧虑日增,导致合约价格大涨.

小麦期货同样受创,但仍守在两个月高位附近,因北美及德国作物生长条件不佳,令供应前景吃紧.该合约周二连续第10天走强.

大豆持稳于一个月高位,因市场益发担心在作物进入关键的结荚期之际,美国乾燥天气可能降低单产.

指标12月玉米期货CZ1下跌0.13%至每蒲式耳7.42-1/2美元,周二曾创下7.44美元的合约新高,前高位是周一创下的7.36-1/2美元.

9月小麦期货Wc1下跌0.29%至每蒲式耳7.82-1/4美元;周二曾大涨3%.

11月新作大豆合约Sc2变动不大,微涨0.02%至每蒲式耳13.97-1/2美元;周二上涨0.9%.

天气预报机构Commodity Weather Group周二表示,将美国2011年玉米产量预估值下调至124.85亿蒲式耳,上次预估为126.21亿蒲式耳.该机构的最新预估数据低于美国农业部的当前预测,农业部预计总产量为129.14亿蒲式耳,

美国春小麦收成偏低,美国大平原硬红冬小麦种植带乾旱,及德国收成可能因过多降雨而受挫等因素,都在影响市场.

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 782.25 -2.25 -0.29% +2.76% 726.93 73

CBOT玉米 742.50 -1.00 -0.13% +1.09% 700.47 68

CBOT大豆 1397.50 +0.25 +0.02% +0.88% 1364.07 74

CBOT稻米 $17.31 $0.03 +0.14% +3.37% $16.76 54

美国原油 $85.66 $0.22 +0.26% +1.83% $89.67 50

汇率

欧元/美元 $1.443 $0.000 +0.01% +0.50%

美元/澳元 1.052 -0.001 -0.10% +1.14%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)