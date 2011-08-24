〔互联网产业〕中国将加快基础建设和新技术新业务开发和推广--工信部

路透北京8月24日电---中国工业和信息化部部长苗圩表示,未来将从加快推进互联网发展与普及应用,特别是网络基础设施建设以及新技术新业务开发和推广等推进互联网发展.

新华社周二援引他的话称,将以宽带技术、移动技术、 IPV6技术、网络架构优化技术等为基础,打造安全可信的信息通信网络基础设施.同时加强互联网普遍服务覆盖范围,加快其在教育、医疗、社会保障等社会公共服务领域的应用.

"着力突破下一代互联网、物联网、云计算等关键技术,加快成果转化和应用推广,加强商业模式创新,延伸和拓展产业链,增强市场开拓和竞争力."苗圩称.

他指出,要加快互联网技术和业务向各行业各领域渗透扩散.着力支撑网络 金融业、现代物流业、高技术服务业等生产性服务业的快速发展,全面支持商贸服务、旅游等消费性服务业发展.并要加强网络与信息安全管理.

截至今年6月底,中国网民规模达4.85亿,互联网普及率攀升至36.2%.其中手机网民达3.18亿.

去年,中国网络购物市场交易规模超过5,000亿元人民币,占全年社会消费品零售总额的比例从2008年的1.1%提升至2010年的3.3%.(完)