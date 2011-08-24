〔香港新股〕中信证券再次延迟上市聆讯,仍希望尽快寻求上市批准--IFR

路透8月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，中信证券(600030.SS)将再次延迟参加港交所上市聆讯，其不会按原计划于本周四进行聆讯，但仍希望尽快寻求上市批准。

是次中信将发行最多11.05亿新股，计划募集资金20亿美元。

据闻，推迟聆讯的原因是中信仍未完成华夏基金的股权转让。该公司8月12日公告显示，其已经售出31%的华夏股权，受让价总计51.44亿元人民币（8.04亿美元）。然而根据证监会要求，为避免集团内部同业竞争，中信仍有20%的华夏股权需要转让。中信需要先解决股权转让问题，才能获得中国证监会的上市批文。

中信证券国际、建银国际和工银国际任联席保荐人，并与农银国际、中银国际和交银国际一起任联席主承销商。四家外资行美银美林、法国里昂证券、汇丰和摩根士丹利(MS.N)任国际协调人。

天福茗茶同样更改聆讯时间，目前计划于9月1日参加港交所聆讯。该公司是次计划募集3亿美元，但聆讯通过後是否立刻开始推介，仍视届时市场状况而定。中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX和宝来证券负责安排是次交易。(完)

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