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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:15 BJT

《中国报摘》--金融时报8月24日

* 头版头条:

--中共中央总书记胡锦涛强调,要切实坚持和完善最严格的耕地保护制度,把划定永久基本农田作为确保国家粮食安全的基础.

* 其他:

--自2009年7月中国跨境贸易人民币结算试点启动以来,中国银行集团跨境人民币结算量已突破1.4万亿元人民币,市场份额始终保持同业首位.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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