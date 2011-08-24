《中国报摘》--金融时报8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中共中央总书记胡锦涛强调,要切实坚持和完善最严格的耕地保护制度,把划定永久基本农田作为确保国家粮食安全的基础.
* 其他:
--自2009年7月中国跨境贸易人民币结算试点启动以来,中国银行集团跨境人民币结算量已突破1.4万亿元人民币,市场份额始终保持同业首位.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。