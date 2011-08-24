〔中国经济〕商务部及国资委签署备忘录,协作推进规范央企对外投资

路透北京8月24日电---中国商务部和国资委签署备忘录,将进一步推进并规范中央企业对外投资合作,减少"走出去"的盲目性,避免短期行为和过度竞争.

周二刊登在商务部网站的新闻稿援引备忘录称,两部门将建立更为紧密长效的协作机制,建立健全对外投资合作管理和境外国有资产、投资和产权管理、社会责任等制度体系,规范企业境外经营行为.

"(商务部)正着力做好战略规划与宏观指导、制度设计和政策制定、公共服务和风险防范、推动重大项目合作等几方面工作."部长陈德铭表示.

备忘录并称,将推进中央企业对外投资合作风险防控体系建设,指导企业建立境外安全管理制度和境外安全突发事件应急处置机制,加强企业对外承包工程和安全生产管理.

今年3月利比亚动乱局势导致13家中国央企的上百亿合同项目全部暂停,这些项目主要集中在基建、电信领域,涉及央企包括中国铁建、中国建筑、中国中冶、葛洲坝和中交集团等.商务部周二表示,中国在利比亚的投资活动受到一些影响,希望利比亚局势尽快稳定.[ID:nCN1917123]

此前,为加强境外国有资产和产权监管,国资委今年6月出台两份有关央企境外资产和产权监管办法,对境外经营中普遍存在且易引发国有资产流失的个人代持股权、离岸公司监管、境外金融衍生交易、外派人员薪酬等特殊业务提出了规范要求.

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