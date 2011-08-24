〔中国经济〕商务部及国资委签署备忘录,协作推进规范央企对外投资

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月24日电---中国商务部和国资委签署备忘录,将进一步推进并规范中央企业对外投资合作,减少"走出去"的盲目性,避免短期行为和过度竞争.
周二刊登在商务部网站的新闻稿援引备忘录称,两部门将建立更为紧密长效的协作机制,建立健全对外投资合作管理和境外国有资产、投资和产权管理、社会责任等制度体系,规范企业境外经营行为.
"(商务部)正着力做好战略规划与宏观指导、制度设计和政策制定、公共服务和风险防范、推动重大项目合作等几方面工作."部长陈德铭表示.
备忘录并称,将推进中央企业对外投资合作风险防控体系建设,指导企业建立境外安全管理制度和境外安全突发事件应急处置机制,加强企业对外承包工程和安全生产管理.
今年3月利比亚动乱局势导致13家中国央企的上百亿合同项目全部暂停,这些项目主要集中在基建、电信领域,涉及央企包括中国铁建、中国建筑、中国中冶、葛洲坝和中交集团等.商务部周二表示,中国在利比亚的投资活动受到一些影响,希望利比亚局势尽快稳定.[ID:nCN1917123]
此前,为加强境外国有资产和产权监管,国资委今年6月出台两份有关央企境外资产和产权监管办法,对境外经营中普遍存在且易引发国有资产流失的个人代持股权、离岸公司监管、境外金融衍生交易、外派人员薪酬等特殊业务提出了规范要求.
欲了解更多详情,请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn) (完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。