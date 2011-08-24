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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:24 BJT

〔日本股市〕跟随美股涨势走高,摆脱日本债信评级遭调降的影响

路透东京8月24日电---日本股市日经指数周三走升,跟随美国股市涨势,且摆脱了穆迪调降日本主权债信评级的影响.此前市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策,点燃美股涨势.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.[ID:nCN1919529]

日经指数.N225盘初上涨0.6%至8,781.89点.东证股价指数.TOPX升0.5%至754.26点.

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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