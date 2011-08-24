〔中国个股〕三一重工称发行H股计划获得中国证监会批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---继竞争对手徐工机械(000425.SZ)周二公告其H股计划获批後,中国工程机械生产商三一重工股份有限公司(600031.SS)周三亦公告称,其H股发行计划获得中国证监会批准.
公司本次拟发行不超过15亿4,107.57万股H股(含超额配售约2.01亿股).完成本次发行後,三一重工将到香港交易所主板上市.
据汤森路透旗下IFR报导,三一重工计划于9月1日聆讯。该公司是次计划募集30亿美元。法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利负责安排是次交易.
该报导并称,徐工机械计划于本8月25日参加港交所上市聆讯,较原定计划早了一周,并拟于9月5日那个星期开始进行推介.
三一重工周二收报16.29元人民向.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。