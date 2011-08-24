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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:37 BJT

〔中国个股〕三一重工称发行H股计划获得中国证监会批准

路透上海8月24日电---继竞争对手徐工机械(000425.SZ)周二公告其H股计划获批後,中国工程机械生产商三一重工股份有限公司(600031.SS)周三亦公告称,其H股发行计划获得中国证监会批准.

公司本次拟发行不超过15亿4,107.57万股H股(含超额配售约2.01亿股).完成本次发行後,三一重工将到香港交易所主板上市.

据汤森路透旗下IFR报导,三一重工计划于9月1日聆讯。该公司是次计划募集30亿美元。法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利负责安排是次交易.

该报导并称,徐工机械计划于本8月25日参加港交所上市聆讯,较原定计划早了一周,并拟于9月5日那个星期开始进行推介.

三一重工周二收报16.29元人民向.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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