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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:33 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月24日-8月31日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月24日(三)

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在一个民间部门会议上致欢迎辞,并出席国会预算委员会会议.

曼谷--泰国货币政策委员会会议.

印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(第二日).加拿大央行高级副总裁Tiff Macklem,印度央行副总裁Anand Sinha发表演讲.

温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl发表"欧洲陷入危机,危机在欧洲"的讲话.

8月25日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布2011年7月28日会议要点.

孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(闭幕).印度央行副总裁H. R. Khan发表演说.

开罗--埃及货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版.

华沙--波兰央行公布货币政策委员会会议纪录.

8月26日(五)

墨西哥城--墨西哥央行货币政策会议.

8月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决定(1530).

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至8月31日).

8月30日(二)

布拉格--捷克央行公布银行业实际压力测试结果(0800).

巴西利亚--巴西央行议息会议(至8月31日).

8月31日(三)

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(最後一日).

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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