《新兴市场重要经济事件预告》--8月24日-8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月24日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在一个民间部门会议上致欢迎辞,并出席国会预算委员会会议.
曼谷--泰国货币政策委员会会议.
印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(第二日).加拿大央行高级副总裁Tiff Macklem,印度央行副总裁Anand Sinha发表演讲.
温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行副总裁Mojmir Hampl发表"欧洲陷入危机,危机在欧洲"的讲话.
8月25日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布2011年7月28日会议要点.
孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(闭幕).印度央行副总裁H. R. Khan发表演说.
开罗--埃及货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版.
华沙--波兰央行公布货币政策委员会会议纪录.
8月26日(五)
墨西哥城--墨西哥央行货币政策会议.
8月29日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决定(1530).
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至8月31日).
8月30日(二)
布拉格--捷克央行公布银行业实际压力测试结果(0800).
巴西利亚--巴西央行议息会议(至8月31日).
8月31日(三)
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(最後一日).
巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。