更正:〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,呼吁发行欧洲共同债券是"非常草率的"

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:因译文有误,第三段应改为...拒绝"芬兰"有关希腊援助,非"丹麦")
路透柏林8月23日电---德国总理梅克尔周二向她所在的保守党议员表示,德国两个反对党呼吁发行欧洲共同债券是"非常粗率的".参加会议的议会消息人士告诉路透.
消息人士称,梅克尔告诉议员们,"社会民主党和绿党要求采取这种形式的欧元区债务集体化,是极为草率的."
梅克尔也在基督教民主联盟和基督教社会联盟特别会议上表示,她拒绝芬兰有关对希腊援助提供担保的任何要求.她并称,用此种方式履行协议行不通.
"这是不可能出现的结果,"梅克尔说.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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