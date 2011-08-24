更正:〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,呼吁发行欧洲共同债券是"非常草率的"

(更正:因译文有误,第三段应改为...拒绝"芬兰"有关希腊援助,非"丹麦")

路透柏林8月23日电---德国总理梅克尔周二向她所在的保守党议员表示,德国两个反对党呼吁发行欧洲共同债券是"非常粗率的".参加会议的议会消息人士告诉路透.

消息人士称,梅克尔告诉议员们,"社会民主党和绿党要求采取这种形式的欧元区债务集体化,是极为草率的."

梅克尔也在基督教民主联盟和基督教社会联盟特别会议上表示,她拒绝芬兰有关对希腊援助提供担保的任何要求.她并称,用此种方式履行协议行不通.

"这是不可能出现的结果,"梅克尔说.(完)