〔日本评级〕遭穆迪下调至Aa3,因预算赤字庞大且政府债务不断增加(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 穆迪认为日本政府频繁更迭是财政改革缓慢的原因

* 此次降级为2002年以来首次

* 穆迪的评级与标准普尔相当

* 市场对此初步反应平淡

路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.

该评级机构亦警告称,日本政府更迭频繁,也限制了其解决债务问题的能力.日本五年里即将迎来第六位政府领导人.

"过去五年来,政府频繁更换使之无法通过有效和持久的政策来贯彻长期经济和财政战略,"穆迪表示.

民意支持率极低的现任首相菅直人周二证实,他即将辞去执政党党首职务.

穆迪在5月时曾警告可能调降日本当时为Aa2的评级,因该国经济成长迟滞的前景以及应对庞大公共债务时政策不力,让人越来越担心.日本目前的公共债务规模相当于其国内生产总值(5万亿美元)的两倍.