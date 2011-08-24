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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:52 BJT

〔中国个股〕中青旅称旗下乌镇旅游已终止H股上市计划

路透上海8月24日电---中国中青旅控股股份有限公司(600138.SS)周三公告称,控股子公司乌镇旅游股份有限公司已终止H股上市计划,因在预审过程中未能获相关部门支持.

中青旅方面未透露更多细节.去年7月,中青旅宣布,拟分拆乌镇旅游股份有限公司赴港上市,後者H股发行规模不少于扩大後总股本的25%.

中青旅周二收报15.70元人民币,过去一个月涨9.79%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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