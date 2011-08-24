〔中国个股〕中青旅称旗下乌镇旅游已终止H股上市计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---中国中青旅控股股份有限公司(600138.SS)周三公告称,控股子公司乌镇旅游股份有限公司已终止H股上市计划,因在预审过程中未能获相关部门支持.
中青旅方面未透露更多细节.去年7月,中青旅宣布,拟分拆乌镇旅游股份有限公司赴港上市,後者H股发行规模不少于扩大後总股本的25%.
中青旅周二收报15.70元人民币,过去一个月涨9.79%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。