〔中国基金〕东方汇理资管香港公司和贝莱德机构信托公司获批QFII资格

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---中国证券监督管理委员会周三公布7月合格境外机构投资者(QFII)名录,新增东方汇理资产管理香港有限公司和贝莱德机构信托公司两家机构.至此,共有115家机构获得QFII资格,今年以来新增9家.
但相关网站并没有披露其获得的投资额度是多少.
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)报告显示,依已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,7月整体平均业绩回落2.11%,今年以来平均业绩则回落7.21%,均滞後于国内股票型开放式基金的表现.
欲了解中国QFII投资额度获批概况请点击背景资料[ID:nCN1710275](完)
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。