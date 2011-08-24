〔中国基金〕东方汇理资管香港公司和贝莱德机构信托公司获批QFII资格

路透上海8月24日电---中国证券监督管理委员会周三公布7月合格境外机构投资者(QFII)名录,新增东方汇理资产管理香港有限公司和贝莱德机构信托公司两家机构.至此,共有115家机构获得QFII资格,今年以来新增9家.

但相关网站并没有披露其获得的投资额度是多少.

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)报告显示,依已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,7月整体平均业绩回落2.11%,今年以来平均业绩则回落7.21%,均滞後于国内股票型开放式基金的表现.

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