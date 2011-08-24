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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:50 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨,因预期美联储将放宽政策且库存下滑

路透首尔8月24日电---美国原油期货价格周三在亚洲早盘小幅上涨,因市场乐观预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)或于本周稍後提出新的经济刺激举措.

油价还受原油库存下降和尼日利亚(奈及利亚)出口中断支撑,投资者继续关注利比亚局势.

0003GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货价格CLc1上涨0.18美元,至每桶85.62美元.

布兰特原油期货LCOc1上涨0.49美元,报每桶109.80美元.

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