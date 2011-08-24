〔国际油市〕美国原油期货上涨,因预期美联储将放宽政策且库存下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月24日电---美国原油期货价格周三在亚洲早盘小幅上涨,因市场乐观预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)或于本周稍後提出新的经济刺激举措.
油价还受原油库存下降和尼日利亚(奈及利亚)出口中断支撑,投资者继续关注利比亚局势.
0003GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货价格CLc1上涨0.18美元,至每桶85.62美元.
布兰特原油期货LCOc1上涨0.49美元,报每桶109.80美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。