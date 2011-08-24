科学家称美东发生强震极不寻常

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月23日电（记者 Deborah Zabarenko）---美国东海岸周二发生强震，地震学家称，尽管震中位于弗吉尼亚州，该州发生过多次震级较低的地震，但发生如此强震极不寻常。

地震发生在美东时间下午2点左右，震级为5.9级，从南北卡罗莱纳州到新英格兰地区均有震感。

布朗大学地震学教授菲舍（Karen Fisher）称：“这样规模的地震极不寻常。据我所知，这是近代历史上迄今这里发生过的最强地震。”

菲舍从罗德岛普罗维登斯接受电话采访称，震中位于弗吉尼亚州中部，在美国地质勘探局称为中弗吉尼亚地震带的区域。

加州大学伯克利分校地震学实验室地震研究员黑尔韦格（Peggy Hellweg）称，东海岸本次地震强度实属罕见，但波及范围较广比较常见。

黑尔韦格在电话采访中称，这主要是因为地形差异所致。（完）