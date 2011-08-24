《中国债券市场每日交易备忘》--8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币七年期续发国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值3.87%
国电集团82亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和中信银行主承销
中国联通公司150亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工商银行主承
中国铝业公司50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和北京银行主承
冀东发展集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),深发展银行主承
北京粮食集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行主承
龙煤矿业集团8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
开滦股份(600997.SS)14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行和光大银行主承
中文传媒(600373.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
天津药业集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),渤海银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行30亿元一年期央行票据1101064,参考收益率3.5840%
财政部300亿元10年期固息国债110019,票面利率3.93%
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三、缴款:
中国央行30亿元一年期央票1101064,发行价格96.54元
国家开发银行200亿元10年期固息金融债110248,票面利率4.73%
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四、还本付息:
中航集团25亿元一年期短融1081272到期兑付,票面利率2.86%
长江电力(600900.SS)75亿元一年期短融1081273到期兑付,票面利率2.86%
国开行200亿元三年期固息金融债100223付息,票面利率2.68%
云南省投资控股集团20亿元七年期固息债1080095付息,票面利率5.25%
中信集团40亿元10年期中票1082139付息,票面利率4.40%
财政部代理发行195亿元三年期固息地方政府债109106付息,票面利率2.37%
财政部280亿元30年期固息国债110005付息,票面利率4.31%
国开行195.50亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110210付息,基本利差0.70%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--证监会7月向东方汇理资产管理香港有限公司(Amundi Hong Kong Limited)、贝莱德机构
信托公司(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)两家机构发放了境外合格投资者
(QFII)资格.至此,共有115家机构获得QFII资格,今年以来新增9家.
--华夏、建信、景顺长城等10家基金公司率先披露了旗下155只基金的2011年半年报.报告
显示,这些基金上半年亏损306亿元人民币,支付的管理费为36.86亿元,同比有所下降,基金换
手率也大幅下降.
--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/周晓峰; 审校 冉莹/李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。