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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部300亿元人民币七年期续发国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值3.87%

国电集团82亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和中信银行主承销

中国联通公司150亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工商银行主承

中国铝业公司50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和北京银行主承

冀东发展集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),深发展银行主承

北京粮食集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行主承

龙煤矿业集团8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承

开滦股份(600997.SS)14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行和光大银行主承

中文传媒(600373.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

天津药业集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),渤海银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行30亿元一年期央行票据1101064,参考收益率3.5840%

财政部300亿元10年期固息国债110019,票面利率3.93%

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三、缴款:

中国央行30亿元一年期央票1101064,发行价格96.54元

国家开发银行200亿元10年期固息金融债110248,票面利率4.73%

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四、还本付息:

中航集团25亿元一年期短融1081272到期兑付,票面利率2.86%

长江电力(600900.SS)75亿元一年期短融1081273到期兑付,票面利率2.86%

国开行200亿元三年期固息金融债100223付息,票面利率2.68%

云南省投资控股集团20亿元七年期固息债1080095付息,票面利率5.25%

中信集团40亿元10年期中票1082139付息,票面利率4.40%

财政部代理发行195亿元三年期固息地方政府债109106付息,票面利率2.37%

财政部280亿元30年期固息国债110005付息,票面利率4.31%

国开行195.50亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110210付息,基本利差0.70%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--证监会7月向东方汇理资产管理香港有限公司(Amundi Hong Kong Limited)、贝莱德机构

信托公司(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)两家机构发放了境外合格投资者

(QFII)资格.至此,共有115家机构获得QFII资格,今年以来新增9家.

--华夏、建信、景顺长城等10家基金公司率先披露了旗下155只基金的2011年半年报.报告

显示,这些基金上半年亏损306亿元人民币,支付的管理费为36.86亿元,同比有所下降,基金换

手率也大幅下降.

--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 刘昕/周晓峰; 审校 冉莹/李宏薇

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