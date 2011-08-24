〔全球金市〕现货金反弹,上日曾录得18个月来最高单日跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月24日电---现货金周三反弹,此前录得18个月来最大单日跌幅.投资者预计美国经济将迎来更多刺激方案,再度追捧风险较高的资产,黄金避险魅力暂似减弱.
0011GMT,现货金XAU=上涨0.7%,报每盎司1,842.45美元,自上一交易日3.6%的跌幅反弹,後者为2010年2月迄今最高单日降幅.
美国期金GCcv1下跌0.8%至1,845.90美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。