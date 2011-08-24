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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:58 BJT

〔全球金市〕现货金反弹,上日曾录得18个月来最高单日跌幅

路透新加坡8月24日电---现货金周三反弹,此前录得18个月来最大单日跌幅.投资者预计美国经济将迎来更多刺激方案,再度追捧风险较高的资产,黄金避险魅力暂似减弱.

0011GMT,现货金XAU=上涨0.7%,报每盎司1,842.45美元,自上一交易日3.6%的跌幅反弹,後者为2010年2月迄今最高单日降幅.

美国期金GCcv1下跌0.8%至1,845.90美元.

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