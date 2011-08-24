〔欧洲政经〕德法两国财长敲定金融交易税提案细节

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透巴黎8月23日电---德法两国周二继续推进在欧洲范围内徵收金融交易税计划的进程,虽遭到英国和欧洲银行业的反对,但两国财长仍在会议上敲定计划具体细节.
法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在巴黎会面,意在下月将这一联合提案递交至各国财长手上.
法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔上周委托部长们准备该提案,作为共同推动欧元区国家之间更紧密经济合作计划的一部分.
巴胡安在6月底就任财长一职之後,即与朔伊布勒在柏林举行闭门会谈,会後并未发布任何声明,亦未举行新闻发布会.
一名德国官员表示,此次会谈聚焦在梅克尔与萨科齐所设目标的实施上,但他拒绝提供细节.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。