〔欧洲政经〕德法两国财长敲定金融交易税提案细节

路透巴黎8月23日电---德法两国周二继续推进在欧洲范围内徵收金融交易税计划的进程,虽遭到英国和欧洲银行业的反对,但两国财长仍在会议上敲定计划具体细节.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在巴黎会面,意在下月将这一联合提案递交至各国财长手上.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔上周委托部长们准备该提案,作为共同推动欧元区国家之间更紧密经济合作计划的一部分.

巴胡安在6月底就任财长一职之後,即与朔伊布勒在柏林举行闭门会谈,会後并未发布任何声明,亦未举行新闻发布会.

一名德国官员表示,此次会谈聚焦在梅克尔与萨科齐所设目标的实施上,但他拒绝提供细节.(完)