〔中国能源〕山东拟五年内关闭产能30万吨以下煤矿,提高煤矿生产集中度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月24日电---新华社周二晚间报导,山东省将对经改造扩能达不到年产30万吨、资源枯竭、安全无保障的矿井,力争到"十二五"(2011-2015年)末全部予以关闭.
山东省煤炭工业局提出,将在市县属煤矿企业兼并重组、提高煤矿生产集中度的基础上,对全省年产30万吨以下煤矿进行改造扩能.
为严防事故反弹,山东将始终保持全省煤矿安全生产的高压态势,严格事故报告和责任追究.对非法违法生产建设的有关煤矿和责任人,一律按规定上限给予经济处罚.
根据中国煤炭工业发展十二五规划徵求意见稿,到2015年,中国煤炭产量达到37.9亿吨,比2010年增长5.5亿吨.未来五年新建煤矿将主要集中在西部,尤其是内蒙古[ID:nCN1067018].(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。