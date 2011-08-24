〔中国能源〕山东拟五年内关闭产能30万吨以下煤矿,提高煤矿生产集中度

路透北京8月24日电---新华社周二晚间报导,山东省将对经改造扩能达不到年产30万吨、资源枯竭、安全无保障的矿井,力争到"十二五"(2011-2015年)末全部予以关闭.

山东省煤炭工业局提出,将在市县属煤矿企业兼并重组、提高煤矿生产集中度的基础上,对全省年产30万吨以下煤矿进行改造扩能.

为严防事故反弹,山东将始终保持全省煤矿安全生产的高压态势,严格事故报告和责任追究.对非法违法生产建设的有关煤矿和责任人,一律按规定上限给予经济处罚.

根据中国煤炭工业发展十二五规划徵求意见稿,到2015年,中国煤炭产量达到37.9亿吨,比2010年增长5.5亿吨.未来五年新建煤矿将主要集中在西部,尤其是内蒙古[ID:nCN1067018].(完)