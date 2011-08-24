〔中国个股〕航天机电以7,830万元出售国泰君安500万股,转让价估值偏高

路透上海8月24日电---中国航天汽车机电股份有限公司(600151.SS)周三公告称,拟7,830万元人民币价格转让国泰君安证券股份公司500万股权.尽管国泰君安尚在筹划上市,但这个转让价代表的估值在上市券商中亦属偏高.

公告显示,公司在上海联合产权交易所上市挂牌後,采用网络竞价-多次报价的方式,向上海展志实业集团公司转让该宗股权,折算成交价为15.66元/股,而航电机电的起始挂牌价格为12.9元/股.

国泰君安目前总股本为47亿股,去年净利为37.4亿元(列全行业第三),折合每股收益0.80元.按此计算,此次转让参照的2010年静态市盈率为19.6倍.而去年底,中化集团转让国泰君安股权交易中,每股成交价不足11元.

目前上市券商中,按周二收盘价计算,中信证券(600030.SS)静态市盈率10.74倍,招商证券(600999.SS)亦在13倍左右,而光大证券(601788.SS),华泰证券(601688.SS),海通证券(600837.SS)等在17倍上下,仅有少数券商接近20倍,例如广发证券(000776.SZ)19.62倍.

上海市金融办此前曾表示,国泰君安力争在明年实现上市.不过国泰君安大股东因不符合国内监管层"一参一控"的规定,上市进程较为缓慢.

"一参一控"是证监会要求一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家.

国泰君安的前两大股东--上海国际集团和中央汇金投资公司持有多家券商股权,例如两家均持有国泰君安和申银万国证券的股权,上海国际集团还持有上海证券的控股权,中央汇金还持有银河证券、中投证券等股权.

去年底这两家股东曾签署换股协议,上海国际集团以申银万国12.19亿股份,换得汇金手中国泰君安5.22亿股份,并且以50亿元左右的现金收购汇金手中剩馀的4.78亿股.不过此前有媒体报导称,该项换股可能已暂停.

航天机电最新公告显示,截止6月底,国泰君安证券前两大股东仍为上海国际集团旗下的上海国有资产经营有限公司、和中央汇金,分别持有国泰君安23.81%和21.28%股权.(完)