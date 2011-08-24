《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日(I)

**上海证券报**

--中青旅(600138.SS)披露,公司控股子公司乌镇旅游董事会决议终止筹划境外上市事宜.去年7月,中青旅董事会通过了乌镇旅游境外上市方案的议案.

--烽火通信(600498.SS)披露定向增发预案,拟非公开发行不超过6,000万股,行价不低于25.7元/股,募资总额10.75亿元,将全部用于投资分组传送网设备(PTN)产业化等6个项目.

--四川长虹(600839.SS)电视高端产品比重提升,特别是屏、模组和整机一体化的等离子电视逐渐放量带来了公司电视盈利能力的提升.公司半年报显示,上半年实现净利润2.31亿元,同比猛增469.19%.

--通过设置大量关联客户而精心营造出"高增长幻象"的紫鑫药业(002118.SZ)正在自食其果.从相关渠道获悉,监管部门已经介入紫鑫药业事件的调查.

**人民日报**

--中国外交部发言人马朝旭周二就叙利亚局势答记者问时称,叙利亚危机应通过迅速开启由叙利亚主导的包容性政治进程加以化解,叙利亚有关各方应以对话和协商等方式和平、妥善地解决问题.

--黑龙江省安全生产监督管理部门称,周二12时黑龙江省七台河市勃利县恒太煤矿发生透水事故,目前仍有26人被困井下.

--"723"甬温线特别重大铁路交通事故发生至今已一个月,温州市卫生局称,目前已有108名事故伤员从温州市区各大医院康复出院,还有47名伤员在医院继续接受治疗.

**第一财经日报**

--海信电器(600060.SS)半年报显示,公司实现营业收入97.99亿元,同比上升4.93%;其中净利润为5.18亿元,比上年同期上升109.61%.

**21世纪经济报 道**

--仍在接受7・23事故国务院调查组问询的中国铁路通信信号集团公司日前宣布,总经理马骋因突发心脏病逝世.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/邵晓忆; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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