〔中国经济〕海工装备中长期规划正加紧制定,拟加快培育骨干企业和品牌

路透上海8月24日电---中国证券报周三援引工信部装备工业司船舶处副处长王荣指出,工信部目前正在加紧制定海洋工程装备中长期发展规划.未来将分层次发展各类装备,加快培育我国的骨干企业和自主品牌,并考虑通过一系列资金支持方式拓展我国海工市场空间.

她说,"未来五到十年,我国海工装备发展的总体思路是要把握世界海洋资源开发的总体趋势,面向国内外海洋资源开发需求,重点突破深海装备的关键技术."

对于未来中国海工装备的发展,王荣指出,主要有五方面原则.一是重点发展市场需求量大、技术成熟度高的海洋油气装备,分步骤、分阶段的有序推进海洋可再生能源产业化.二是要着力提高装备的总承包能力和总装集成的能力,带动相关供应商和分包商的发展,同时培育专业化的制造能力以及研发设计、技术服务方面的专业化能力.

三是要大力推进产业集群发展,全面推进产业链各个环节、尤其是现代制造服务业的同步协调发展.四是要加快培育现有骨干企业的技术能力,增强其国际竞争力,同时要产学研用相结合,打造一批我国的自主品牌产品.五是要在未来五到十年加强海工装备的前期研究和技术储备.

王荣还表示,目前正考虑通过基金或其他方式,鼓励油气企业等其他一系列企业开展海洋地质普查、海洋资源调查、预探井等活动.此外,还将探讨海工高端装备首台(套)鼓励政策的突破.

"我们特别希望能够鼓励引导社会资金投入,包括加强与银行、企业家的合作,帮助在建的海工装备实现融资.同时支持符合条件的海洋工程装备企业通过上市、发债等途径融资",她说.

她同时透露,目前正考虑在制造企业、研发机构、船级社、业主单位间建立产业联盟,组织引导骨干的研发设计机构和制造企业,联合第三方、石油公司等用户单位,通过相互持股、换股等形成利益共同体,在科研开发、市场开拓等方面深入开展合作.

作为高端装备制造业的一个分支,海洋工程装备已被列入中国政府大力支持的战略性新兴产业.中国涉足海洋工程装备业的上市公司包括中海油服(2883.HK)(601808.SS)、熔盛重工(1101.HK)等.(完)