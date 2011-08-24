《情景推测》贝南克周五讲话受到高度关注,是否暗示推出QE3为关键

路透纽约8月23日电---不论美国联邦储备理事会(FED)喜欢与否,其在过去几年推出的史无前例的宽松货币政策,已让金融市场习惯在状况不佳时,期待联储伸出援手.

这就是为什麽贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔年会的讲话受到广泛关注.

随着股票市场陷入一个月之久的低潮,而且美国和欧元区经济体也有陷入衰退的危险,投资者预计贝南克会像去年一样,暗示如果情况恶化,美联储将采取行动.

贝南克去年在作出此番暗示的两个月後,美联储即开始透过直接购买公债,向金融系统注入6,000亿美元,即被称为"QE2"的第二轮刺激计划.

尽管该计划的效果如何仍无定论,但几乎没有人能够完全排除出台QE3的可能性.