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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 10:41 BJT

〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.8737%,与预期一致--业内人士

路透北京8月24日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,中标收益率3.8737%,与3.87%的预测均值一致.

业内人士并透露,该期债最优(边际)中标收益率为3.8973%.

本期债为今年第17期七年品种记账式附息国债的续发债.该债7月7日开始计息,票面利率3.7%.

本期续发债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

本期国债8月25日开始续发行,8月29日续发行结束,续发行部分从8月31日起与原发行部分合并上市交易.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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