〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.8737%,与预期一致--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月24日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,中标收益率3.8737%,与3.87%的预测均值一致.
业内人士并透露,该期债最优(边际)中标收益率为3.8973%.
本期债为今年第17期七年品种记账式附息国债的续发债.该债7月7日开始计息,票面利率3.7%.
本期续发债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
本期国债8月25日开始续发行,8月29日续发行结束,续发行部分从8月31日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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