版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 09:39 BJT

《外汇动态》日本出口商卖出美元可能拖累美元表现

0127GMT---交易商称,日本出口商卖出美元可能拖累月底前美元的表现.此前交易商表示,76.80日圆附近有美元/日圆卖盘;一位驻东京的交易员称,预期月底的交易料导致日本出口商卖出更多美元.一日系经纪商交易员称,76.50日圆下方有美元/日圆买盘.

美元/日圆JPY=较纽约尾盘上涨0.2%,报76.78日圆,日内高见76.88日圆.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐