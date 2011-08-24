《外汇专栏》贝南克若暗示放宽政策导致美元走软,可能让欧元区雪上加霜

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 程琳

路透伦敦8月23日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于本周在杰克森霍尔发表备受瞩目的演讲,若导致美元进一步走软,欧元区可能陷入更深的困境之中.

尽管欧元兑美元EUR=下跌或许是市场担心欧元区财政危机时的惯常表现,但欧元上涨的可能性反而应该引起欧洲决策者的关切.

若贝南克暗示将进一步放宽货币政策,就可能导致美元重启跌势,如此一来,欧元或被推到让欧元区官员不安的高位.

如果欧元/美元近期再次测试1.40区域高位(5月曾触及1.49),大概就会搅乱欧元区官员的心神.

贝南克的任务是让美国货币政策适用于美国,而不见得适用于其他地区.

在失业率高企,消费者信心挫至1980年来最低,而财政刺激意愿极其受限的情况下,缓解美国经济压力的大部分重担就落到了美联储货币政策身上.

在内需受制于财政撙节举措的当下,若是欧元升值,欧元区二线国家将更加困难,因其增加对非欧元区出口的期望将会落空.

从塞浦路斯到西班牙,各国不是在考虑就是在实施新的撙节措施.

而包括出口大户德国在内的欧元区核心国家,可能都不愿欧元进一步上涨削弱其出口竞争力.

德国第二季国内生产总值(GDP)初值已然逊于预期.

尽管年内已加息两次,市场对经济衰退的担忧加剧而且欧元区财政状况脆弱,但欧洲央行官员的论调仍然普遍强硬.

该央行执委史塔克周五称:"保持利率过低的时间太长会带来风险."

德国人对通胀的担心,极大影响了欧洲央行管理委员会.欧元区通胀率目前为2.5%,高于欧洲央行略低于2%的目标水平.

如果欧洲央行继续推行债券购买计划,为欧元区决策者达成解决财政危机的全面方案赢取时间,那麽市场注意力就可能转向欧洲央行的利率政策.

这就是贝南克周五演讲意义重大的原因所在,因其可能拉开美联储和欧洲央行在货币政策前景上的差距.

若贝南克在杰克森霍尔做出进一步放宽政策的暗示,并导致美元下跌,则欧元区处理债务危机就将难上加难.(完)