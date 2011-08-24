〔北非情势〕中国希望利比亚实现政权平稳过渡并开展重建--外交部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月24日电---中国外交部发言人周三称,希望利比亚实现政权平稳过渡,并希望未来新政权采取有效措施,凝聚各派力量,尽快恢复正常社会秩序,并致力于开展政治经济重建.
外交部网站刊登发言人马朝旭的讲话称,中方关注利比亚局势重大变化,尊重利人民的选择;中国一贯重视利"国家过渡委员会"在解决利问题上发挥的重要作用,与其保持着联系.
此前利比亚反抗武装周二攻下卡扎菲(格达费)在的黎波里的阿齐齐亚军营,缴获武器和战利品,并摧毁这座卡扎菲官邸.利比亚"国家过渡委员会"执行局主席吉卜里勒(Mahmoud Jibril)承诺,利比亚将向民主社会过渡.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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