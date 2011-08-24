〔路透基点〕中国五矿香港控股贷款规模提升至5.6亿美元--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,中国五矿香港控股的5亿美元贷款规模提升至5.6亿美元.
如之前报导所提,八家银行承诺不同的贷款额度.其中,三菱东京日联银行、汇丰控股、澳洲国民银行和新加坡大华银行为委托主办行及额度分配行.
澳新银行和巴克莱资本为委托主办行,摩根大通和瑞穗实业银行为主办行.
中国五矿集团公司为贷款提供担保,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点,含所有费用的成本低于150个基点.
协议今日签署.
资金用于整体公司运营.(完)
--编译 李富强;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。