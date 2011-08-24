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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:19 BJT

〔路透基点〕中国五矿香港控股贷款规模提升至5.6亿美元--RLPC

路透香港8月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,中国五矿香港控股的5亿美元贷款规模提升至5.6亿美元.

如之前报导所提,八家银行承诺不同的贷款额度.其中,三菱东京日联银行、汇丰控股、澳洲国民银行和新加坡大华银行为委托主办行及额度分配行.

澳新银行和巴克莱资本为委托主办行,摩根大通和瑞穗实业银行为主办行.

中国五矿集团公司为贷款提供担保,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点,含所有费用的成本低于150个基点.

协议今日签署.

资金用于整体公司运营.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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