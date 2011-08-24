《外汇动态》日圆下跌,关注野田佳彦0230GMT召开新闻发布会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0057GMT---美元/日圆攀升至盘中高点,此前日本财务省表示,财务大臣野田佳彦将于0230GMT召开新闻发布会.交易商预计他可能会谈及遏制日圆近期升势的措施.
一位主要日本经纪公司的交易商表示,若野田佳彦的评论令市场失望,美元/日圆或将回落.
这位交易商称,"他可能会一直谈论无需被谈论的事情,市场由于失望或将抛售美元."
一驻新加坡的主要日资银行交易商表示,若野田佳彦只是进一步呼吁抵制日圆升势,市场反应则很可能有限.其并补充道,日圆最新的跌势或许是市场对穆迪下调日本主权信用评级的一些後续反应.
交易商担心,美元/日圆上周跌至纪录低点75.941,可能促使日本当局卖出日圆干预汇市.
美元/日圆JPY=最新上升0.3%,报76.85.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。