《外汇动态》日圆下跌,关注野田佳彦0230GMT召开新闻发布会

0057GMT---美元/日圆攀升至盘中高点,此前日本财务省表示,财务大臣野田佳彦将于0230GMT召开新闻发布会.交易商预计他可能会谈及遏制日圆近期升势的措施.

一位主要日本经纪公司的交易商表示,若野田佳彦的评论令市场失望,美元/日圆或将回落.

这位交易商称,"他可能会一直谈论无需被谈论的事情,市场由于失望或将抛售美元."

一驻新加坡的主要日资银行交易商表示,若野田佳彦只是进一步呼吁抵制日圆升势,市场反应则很可能有限.其并补充道,日圆最新的跌势或许是市场对穆迪下调日本主权信用评级的一些後续反应.

交易商担心,美元/日圆上周跌至纪录低点75.941,可能促使日本当局卖出日圆干预汇市.

美元/日圆JPY=最新上升0.3%,报76.85.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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