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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 11:19 BJT

中国谴责外国势力向叙利亚施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月23日电---欧美国家呼吁叙利亚总统巴沙尔下台，中国外交部周二谴责外国势力对叙利亚施压，称叙利亚的未来应由其自主决定。

中国外交部发言人马朝旭在外交部网站声明中称，叙各方应保持最大限度克制，摒弃暴力，重申中方一贯立场。

马朝旭指出：“叙利亚的前途应由叙自主决定。”

“国际社会有关行动应有助于推动叙政府落实改革承诺，鼓励各方建设性地参与政治进程，有助于推动叙局势早日稳定。”

联合国人权理事会周二对叙利亚镇压反政府示威者派出国际调查团，调查内容包括可能的反人类罪，俄罗斯、中国和古巴表示反对。（完）

--编译：黎黎 发稿：程芳

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