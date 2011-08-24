中国谴责外国势力向叙利亚施压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月23日电---欧美国家呼吁叙利亚总统巴沙尔下台，中国外交部周二谴责外国势力对叙利亚施压，称叙利亚的未来应由其自主决定。
中国外交部发言人马朝旭在外交部网站声明中称，叙各方应保持最大限度克制，摒弃暴力，重申中方一贯立场。
马朝旭指出：“叙利亚的前途应由叙自主决定。”
“国际社会有关行动应有助于推动叙政府落实改革承诺，鼓励各方建设性地参与政治进程，有助于推动叙局势早日稳定。”
联合国人权理事会周二对叙利亚镇压反政府示威者派出国际调查团，调查内容包括可能的反人类罪，俄罗斯、中国和古巴表示反对。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。