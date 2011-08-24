〔离岸人民币〕争取在9月份实施跨境人民币直接投资--中国商务部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月24日电---中国商务部周三称,争取在9月份实施跨境人民币直接投资.
商务部发言人沈丹阳在例行发布会上作出上述表示.
此前,商务部就跨境人民币直接投资的管理办法徵求意见,拟允许外国投资者以境外合法获得的人民币在中国开展直接投资活动.也将国务院副总理李克强上周访港期间许诺的政策落到实处.[ID:nCH0075337](完)
--发稿 沈燕;撰写 宿泱韫; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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