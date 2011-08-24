〔离岸人民币〕争取在9月份实施跨境人民币直接投资--中国商务部

路透北京8月24日电---中国商务部周三称,争取在9月份实施跨境人民币直接投资.

商务部发言人沈丹阳在例行发布会上作出上述表示.

此前,商务部就跨境人民币直接投资的管理办法徵求意见,拟允许外国投资者以境外合法获得的人民币在中国开展直接投资活动.也将国务院副总理李克强上周访港期间许诺的政策落到实处.[ID:nCH0075337](完)